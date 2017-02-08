Обгоревшее тело нашли в горящем дачном домике под Томском

Обгоревшее тело нашли при тушении пожара в садовом обществе «Мотор» Кировского района Томска, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступила в дежурную часть в 1:30 ночи в среду. Когда прибыли пожарные, дом был охвачен огнем. Потушить пожар удалось за семь минут. Общая площадь составила 15 квадратных метров: сгорели крыша и веранда дома, внутри закоптились стены.

Источник в экстренных службах региона уточнил, что при тушении спасатели обнаружили обгоревшее тело. На место выехали сотрудники Следственного комитета.