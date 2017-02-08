«Путешественник» убил двух человек в Томской области

Житель города Стрежевой на севере Томской области подозревается в убийстве двух человек: престарелой жительницы Первомайского и мужчины из Асина, сообщили сотрудники областного Следственного комитета.

По данным следствия, днем 29 января в одном из частных домов в селе Первомайское было обнаружено тело 90-летней хозяйки. На теле были следы насильственной смерти.

30 января в частном доме города Асино нашли тело 44-летнего мужчины, тоже с признаками насильственной смерти.

Вскоре задержали подозреваемого – им оказался 30-летрей житель Стрежевого, ранее условно осужденный за кражу.

«Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что 28 января 2017 года он приехал в с.Первомайское, где после совместного распития спиртных напитков со случайным знакомым совершил убийство 89-летней женщины с целью завладения приготовленными ею на похороны деньгами. В этот же день вместе со своим случайным знакомым он уехал в г.Асино, где они совершили убийство незнакомого мужчины», - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый арестован.

Расследование уголовного дела продолжается.