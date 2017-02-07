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Подросток из Северска пришел за братом в детсад и украл у заведующей кошелек

Главная Происшествия
Томск
16:49 7 Февраля 2017
детсад, кража, подросток, деньги, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Прокуратура Северска (закрытый город-спутник Томска) направила в суд уголовное дело в отношении восьмиклассника, похитившего кошелек у заведующей детского сада. Об этом во вторник сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

«По версии следствия в декабре 2016 года обвиняемый, состоявший к этому времени на профилактическом учете городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, пришел в один из северских детских садов за младшим братом. Заметив открытую дверь служебного кабинета заведующей и воспользовавшись отсутствием его владелицы, обвиняемый зашел в кабинет и взял из сумки кошелек, после чего ушел с братишкой домой», - говорится в сообщении.

Из обнаруженных в кошельке 20 тысяч рублей подросток взял одну тысячу, которую частично потратил. Спустя несколько часов он был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Мальчик признал вину и вернул деньги.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северский городской суд Томской области. 

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