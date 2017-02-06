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Стрелком по маршруткам в Томске оказался нетрезвый житель Кузбасса

Главная Происшествия
Томск
08:57 6 Февраля 2017
стрельба, дело, уголовное, полиция, транспорт, маршрутки, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Полицейские Томска установили подозреваемого в повреждении маршрутного автобуса, им оказался житель Кузбасса, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Ранее сообщалось, что 13 января на въезде в Томск неизвестные обстреляли автобус с пассажирами. Автобус ехал по маршруту №130 (ранее №60) из поселка Светлый. Люди в результате обстрела не пострадали, но рассыпалось заднее стекло автобуса.

«Установлен подозреваемый, совершивший данное преступление. Им оказался ранее не судимый 23-летний мужчина, уроженец Кемеровской области, проживающий в Томском районе. Подозреваемый не работает, культурной, экономической и политической жизнью Томска не интересуется, с вводимой реорганизацией маршрутной сети он не знаком. Преступление им было совершено под воздействием алкогольных напитков, и стрелял он для развлечения», - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Свидетелей происшествия просят обратиться в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Томску по телефону 8-913-886-75-46, 02 или 102.

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