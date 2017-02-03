Братья из Стрежевого подрались в кафе и убили человека в январские праздники

Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении двух братьев из Стрежевого (город на севере Томской области). Мужчин подозревают в хулиганстве, драке и убийстве.

По версии следствия, в ночь на 1 января 2016 года мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в кафе «Юг», чтобы «разобраться» с персоналом за то, что незадолго до этого одного из них не пустили внутрь.

«Используя малозначительный повод, братья инициировали конфликт с персоналом и посетителями кафе, выражаясь в их адрес нецензурной бранью и размахивая ножами. В процессе пресечения конфликта один из братьев был задержан посетителем кафе, а второй успел нанести удар ножом в плечо другому посетителю кафе», - пояснили следователи.

В ночь на 7 января братья - вновь в состоянии алкогольного опьянения – пришли в гости к знакомому для «выяснения отношений».

«На почве личных неприязненных отношений они избили его, нанося потерпевшему удары руками и ногами по голове и телу, затем отверткой и ножом нанесли ему множественные удары в область головы и тела. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п.п. «а», «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Мужчины арестованы и находятся под стражей.