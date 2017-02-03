Суд рассмотрит дело об угоне и пьяном ДТП с погибшим в Томске

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 24-летнего томича, обвиняемого в нетрезвой езде, нарушении ПДД и аварии с погибшим. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры по Томской области.

По версии следствия в сентябре 2016 года обвиняемый после дискотеки, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, угнал автомобиль Opel Vectra с перекрестка улиц Красноармейской и Усова в Томске.

«На этом автомобиле он вместе с тремя своими знакомыми поехал по улицам города. Двигаясь со скоростью около 100 км/ч, обвиняемый не справился с управлением и на улице Красноармейской выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил столкновение с мусорным контейнером, деревянным забором и двумя мачтами освещения, после чего автомобиль опрокинулся на бок», - говорится в материалах прокуратуры.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров автомобиля скончался на месте происшествия, двое других получили тяжелые травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). Материалы переданы в Советский суд Томска. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на семь лет.

Фото: Предоставлено пресс-службой прокуратуры по Томской области