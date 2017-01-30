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Четыре человека погибли в столкновении двух авто в Томской области

Главная Происшествия
Томск
10:20 30 Января 2017
авария, дтп, погибшие, пассажиры, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Четыре человека погибли в ДТП на 103-м километре трассы Томск-Колпашево в районе деревни Жарковка, сообщили в понедельник сотрудники областной ГИБДД.

По данным инспекторов, авария произошла 28 января в 20:55, столкнулись два встречных автомобиля Chevrolet Lacetti и Toyota Ipsum.

«По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Ipsum. После столкновения произошло возгорание автомобиля Toyota», - говорится в сообщении.

На месте аварии погибли водитель и 37-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet, а также 41-летняя пассажирка Toyota. 35-летний пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti скончался по пути в больницу. 41-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum с тяжелыми травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: УМВД по Томской области

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