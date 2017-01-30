В Томске у жилого дома на 12 квартир обвалилась кровля

Кровля жилого шлакоблочного дома на 12 квартир по переулку Шпальный обвалилась в воскресенье вечером, сообщили сотрудники областного управления МЧС.

По данным ведомства, кровля обрушилась частично на площади в 60 квадратных метров. Потолочные перекрытия квартир не пострадали, люди также остались невредимы.

«В результате обрушения обрешетки крыши была повреждена труба отопления, находящаяся на чердаке дома. Для расчистки кровли от снега были привлечены пожарные и работники управляющей компании, а для дальнейшего восстановления горячего водоснабжения и отопления – ремонтные бригады», - пояснили в МЧС.

Бригады планируют полностью восстановить поврежденный участок кровли в первой половине понедельника.

Всего к работам привлечены 61 человек и 15 единиц техники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области