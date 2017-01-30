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В Томске у жилого дома на 12 квартир обвалилась кровля

Главная Происшествия
Томск
10:05 30 Января 2017
дом, мчс, авария, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Кровля жилого шлакоблочного дома на 12 квартир по переулку Шпальный обвалилась в воскресенье вечером, сообщили сотрудники областного управления МЧС.

По данным ведомства, кровля обрушилась частично на площади в 60 квадратных метров. Потолочные перекрытия квартир не пострадали, люди также остались невредимы.

В Томске у жилого дома на 12 квартир обвалилась кровля

«В результате обрушения обрешетки крыши была повреждена труба отопления, находящаяся на чердаке дома. Для расчистки кровли от снега были привлечены пожарные и работники управляющей компании, а для дальнейшего восстановления горячего водоснабжения и отопления – ремонтные бригады», - пояснили в МЧС.

Бригады планируют полностью восстановить поврежденный участок кровли в первой половине понедельника.

Всего к работам привлечены 61 человек и 15 единиц техники.

В Томске у жилого дома на 12 квартир обвалилась кровля

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

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