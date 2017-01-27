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Зоозащитники просят наказать жителей Томска, заморивших голодом собаку

Главная Происшествия
Томск
09:21 27 Января 2017
погибшие, защита, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Зоозащитники требуют привлечь к ответственности жителей Томска, заморивших голодом собаку. Активисты говорят, почти месяц хозяева не давали животному ни еды, ни воды. Об этом сообщили журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

Стаффорд по кличке Рич погиб от истощения. Зоозащитница Анастасия Галь увидела фотографии истощенного пса в социальных сетях и уже утром приехала спасать животное. Она же и выяснила, что хозяин животного с декабря находится под стражей, а за квартирой и собакой остались присматривать друзья.

«Как они говорят, что кормили. Я не знаю, чем кормили, что собака в таком состоянии. Тут даже слов не подобрать, и никак их не оправдать поступок. Я не первый год в зоозащите, и такого я не видела никогда в своей жизни», - заявила Анастасия Галь.

Рич умер еще до приезда волонтеров. Сейчас зоозащитники надеются привлечь живодеров к уголовной ответственности за «жесткое обращение с животными». Ведь собаку, говорят они, вполне можно было спасти, просто вовремя сообщив о ней волонтерам.

«Если увидите такую собаку, то ее, конечно, бросать не надо. Нужно помогать собаке, обращаться к волонтерам. Есть зоозащитные организации. Просить клетки, если человек боится. Помогать, искать», - заявила волонтер Анастасия Дмитрук.

Как раз так удалось спасти Карамбу, другого американского стаффордширского терьера. Ее нашли в Поросине Томского района и рассказали об этом в соцсетях. Животное забрали волонтеры и передали на передержку. Томич Кирилл Костарев хотел сначала помочь только с передержкой, но за день так сдружился с собакой, что решил оставить ее себе.

 
 
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