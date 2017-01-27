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Четырех кадетов из Северска госпитализировали с болями в животе

Главная Происшествия
Томск
09:02 27 Января 2017
медицина, здоровье, отравление, школа, дети, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Прокуратура закрытого города Северск в Томской области (город-спутник Томска) начала проверку по факту госпитализации четверых учащихся кадетская школы-интерната «Северский кадетский корпус», сообщила в пятницу пресс-служба областного ведомства.

Четыре кадета в возрасте 14-16 лет поступили в больницу в среду.

«Четверо учащихся Северского кадетского корпуса в возрасте 14 – 16 лет поступили в инфекционное отделение Северской клинической <…> с жалобами на высокую температуру, тошноту и боли в эпигастральной области», - говорится в сообщении.

Медики обследовали школу: ведется поиск очага возможной инфекции, а также лабораторные обследования курсантов и работников пищеблока, проб сырья и готовых блюд.

Прокуратура также начала проверку и устанавливает обстоятельства, причины и условия произошедшего.

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