Житель Томска натравил бойцовскую собаку на школьника – возбуждено дело

Прокуратура проверила деятельность отдела участковых и подразделений по делам несовершеннолетних отдела полиции в Кировском районе Томска и потребовала возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на ребенка.

По данным полиции, инцидент произошел 14 января на остановке.

«Собака бойцовской породы по команде своего хозяина, данной им из хулиганских побуждений, совершила нападение на школьника, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью», - говорится в сообщении.

Прокуратура выявила, что полицейские, несмотря на наличие повода и достаточных данных, уголовное дело не возбудили. В результате проверки полиция завела уголовное дело по ст.116 УК РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений), ведется расследование.

Ранее сообщалось, что хозяин натравил свою бойцовскую собаку на горожан в Университетской роще Томска. Информацию о нападении проверяли правоохранительные органы.