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Спасение поросят: Пожарные выносят свиней из горящего хлева под Томском

Главная Происшествия
Томск
16:42 20 Января 2017
животные, мороз, пожар, мчс, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Спасатели управления МЧС по Томской области вынесли из горящего свинарника под Томском около сотни свиней, многие из них – молодняк, сообщили сотрудники областного управления. На месте событий побывали журналисты программы «Новости Здесь. Томск».

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:02. Когда прибыли спасатели, крыша хлева была охвачена огнем. На тушении пожара работают 42 человека и 13 единиц техники. Спасатели выносят животных из хлева на руках.

«Им (животным) все равно, даже эмоций никаких нет», - заявил один из работников свинарника.

Животных разместили в соседнем крытом загоне.

 
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