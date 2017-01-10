Запрещенные спиртовые лосьоны изъяли из продажи в двух магазинах Томска

Полицейские изъяли из продажи в Томске около 50 литров нелегального алкоголя, в том числе «крепкие» косметические лосьоны и нелицензионные напитки.

После массового отравления и гибели людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» в России был введен 30-дневный мораторий на торговлю косметической спиртосодержащей продукции крепостью более 25 градусов. В новогодние каникулы полицейские Томска провели рейды по торговым точкам.

«В магазинах, расположенных на улице Трамвайной и переулке Плеханова города Томска, сотрудниками полиции был установлен факт незаконного осуществления оборот спиртосодержащей жидкости, а именно лосьона, в стеклянных бутылках объемом по 100 мл с содержанием спирта 95%, а также факт незаконного осуществления оборота алкогольной продукции различных марок, без лицензии и сопроводительных документов на реализацию указанного продукта», - говорится в сообщении.

Всего было изъято более 50 литров алкоголя. Проводятся административные расследования о торговле спиртным без лицензии; продажи лосьонов, на торговлю которыми введен мораторий.

Сообщить о фактах торговли можно по телефону «горячей линии». Информацию можно передать в рабочие, выходные и праздничные дни с 09-00 до 16-00 по телефону 8-800-350-44-55.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области