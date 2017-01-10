10 января
Томск
погода -19 °C
курсы валют
59.9
 
€ 63.11
18+
Сибирское агентство новостей
Томск
...

Skoda врезалась в КамАЗ на трассе в Томской области – погиб мужчина

Главная Происшествия
Томск
10:27 10 Января 2017
машина, трасса, гибдд, авария, транспорт, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

26-летний мужчина погиб в аварии на трассе в Александровском районе Томской области за сутки, сообщили во вторник сотрудники региональной ГИБДД.
Авария произошла в понедельник в 11:40 на 128-м километре дороги Медведево-Оленье. Столкнулись два встречных автомобиля.

«По предварительной информации, при совершении обгона автомобиль Skoda Fabia под управлением 26-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем КамАЗ», - говорится в оперативной сводке.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Фото: ГИБДД по Томской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Томска: Запрещенные спиртовые лосьоны изъяли из продажи в двух магазинах Томска

Запрещенные спиртовые лосьоны изъяли из продажи в двух магазинах Томска

10 Января 2017 г.
Полиция провела рейды
Новости Томска: Похищенную куклу белки в Томске нашли в квартире 32-летнего мужчины

Похищенную куклу белки в Томске нашли в квартире 32-летнего мужчины

10 Января 2017 г.
Белка пропала с площади Плеханова в ночь на 9 декабря
Новости Томска: Уровень преступности в январские каникулы в Томске снизился на 13,2%

Уровень преступности в январские каникулы в Томске снизился на 13,2%

9 Января 2017 г.
Новогодние каникулы прошли наиболее спокойно за несколько лет
Новости Томска: СК: Восемь томичей погибли в пожаре из-за тлеющей сигареты

СК: Восемь томичей погибли в пожаре из-за тлеющей сигареты

9 Января 2017 г.
Все погибшие были родственниками
Новости Томска: Трамвай сбил 22-летнюю девушку на «зебре» в Томске

Трамвай сбил 22-летнюю девушку на «зебре» в Томске

29 Декабря 2016 г.
Девушка была травмирована
Новости Томска: Renault и Opel столкнулись в Томске – двое пострадали

Renault и Opel столкнулись в Томске – двое пострадали

27 Декабря 2016 г.
Авария произошла на Иркутском тракте
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Акция по сдаче елок на корм коровам стартовала в Томске

Акция по сдаче елок на корм коровам стартовала в Томске

10 Января 2017 г.
Где оставить «Елку для буренки»?
Новости Томска: Ремонт дорог и паводок: мэрия Томска обсудила главные задачи на 2017г

Ремонт дорог и паводок: мэрия Томска обсудила главные задачи на 2017г

9 Января 2017 г.
Основные направления работы администрации – в материале Sibnovosti.ru
Новости Томска: Рождественские вертепы открылись при храмах Томска

Рождественские вертепы открылись при храмах Томска

9 Января 2017 г.
Посетить их можно до 19 января
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.