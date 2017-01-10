Skoda врезалась в КамАЗ на трассе в Томской области – погиб мужчина

26-летний мужчина погиб в аварии на трассе в Александровском районе Томской области за сутки, сообщили во вторник сотрудники региональной ГИБДД.

Авария произошла в понедельник в 11:40 на 128-м километре дороги Медведево-Оленье. Столкнулись два встречных автомобиля.

«По предварительной информации, при совершении обгона автомобиль Skoda Fabia под управлением 26-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем КамАЗ», - говорится в оперативной сводке.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Фото: ГИБДД по Томской области