Похищенную куклу белки в Томске нашли в квартире 32-летнего мужчины

Полицейские обнаружили рекламную ростовую куклу белки компании «САВА», пропавшую с площади Плеханова в Томске в ночь на 9 декабря. Белку нашли в квартире ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчины, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в ночь похищения к игрушке подошла компания из пяти человек. Один из них несколько раз ударил куклу, после чего она упала, а компания убежала. Вскоре куклу утащил неизвестный.

Полицейские обнаружили белку спустя месяц.

«Сотрудниками полиции в рамках разбирательства по обращению граждан в одной из квартир в Советском районе обнаружена ростовая фигура животного, которая, предположительно, ранее была похищена на переулке Плеханова. Мужчиной, у которого была обнаружена фигура, оказался ранее неоднократно судимый 32-летний томич», - сообщили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Видео: Камера видеонаблюдения