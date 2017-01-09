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Сибирское агентство новостей
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Уровень преступности в январские каникулы в Томске снизился на 13,2%

Главная Происшествия
Томск
12:33 9 Января 2017
преступление, статистика, полиция, новый год, каникулы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Новогодние каникулы в Томской области стали одними из самых спокойных за последние годы, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

С 1 по 9 января в регионе было зарегистрировано на 13,2 % правонарушений меньше, чем годом ранее, — 1 608 против 1 853. Уточняется, что снижение произошло практически по всем видам преступлений, а в новогоднюю ночь в регионе вообще не было зарегистрировано ни одного грабежа или разбоя.

«По сравнению с началом прошлого года в первые восемь дней 2017-го уменьшилось количество краж — с 832 до 588, грабежей — с 87 до 58, разбоев — с 6 до 3, случаев нанесения тяжкого вреда здоровью — с 34 до 26 и пожаров — с 34 до 3. Кроме того, в эти новогодние каникулы в Томской области не было погибших в дорожно-транспортных происшествиях и пожарах», - говорится в сообщении.

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