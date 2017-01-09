Уровень преступности в январские каникулы в Томске снизился на 13,2%

Новогодние каникулы в Томской области стали одними из самых спокойных за последние годы, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.
С 1 по 9 января в регионе было зарегистрировано на 13,2 % правонарушений меньше, чем годом ранее, — 1 608 против 1 853. Уточняется, что снижение произошло практически по всем видам преступлений, а в новогоднюю ночь в регионе вообще не было зарегистрировано ни одного грабежа или разбоя.
«По сравнению с началом прошлого года в первые восемь дней 2017-го уменьшилось количество краж — с 832 до 588, грабежей — с 87 до 58, разбоев — с 6 до 3, случаев нанесения тяжкого вреда здоровью — с 34 до 26 и пожаров — с 34 до 3. Кроме того, в эти новогодние каникулы в Томской области не было погибших в дорожно-транспортных происшествиях и пожарах», - говорится в сообщении.