Уровень преступности в январские каникулы в Томске снизился на 13,2%

Новогодние каникулы в Томской области стали одними из самых спокойных за последние годы, сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

С 1 по 9 января в регионе было зарегистрировано на 13,2 % правонарушений меньше, чем годом ранее, — 1 608 против 1 853. Уточняется, что снижение произошло практически по всем видам преступлений, а в новогоднюю ночь в регионе вообще не было зарегистрировано ни одного грабежа или разбоя.