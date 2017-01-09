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Сибирское агентство новостей
Томск
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СК: Восемь томичей погибли в пожаре из-за тлеющей сигареты

Главная Происшествия
Томск
10:22 9 Января 2017
следствие, пожар, гибель, люди
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Следственный комитет по Томской области прекратил уголовное дело по факту гибели восьми человек в пожаре в частном доме в селе Молчаново, сообщили сотрудники ведомства. По версии следствия, причиной возгорания стала тлеющая сигарета.

Возгорание произошло поздно вечером 3 апреля 2016 года. По данным МЧС, очаг возгорания находился на веранде. Пожарных вызвали соседи. При тушении пожара в доме были обнаружены тела семи человек – трех женщин: 78 лет, 52 лет и 23 лет; двоих мужчин: 59 лет и 29 лет; и двоих детей: 10-летнего мальчика и 17-летней девушки. Еще один ребенок - 16-летний мальчик - скончался в реанимации, куда был доставлен бригадой «скорой помощи».

В ходе расследования следователи опросили более 30 свидетелей, провели 20 судебных экспертиз.

«Установлено, что смерть потерпевших наступила в результате острого отравления угарным газом. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибших, а также следов умышленного поджога, либо возгорания от неисправных электроприборов, электрической проводки или печного отопления, не обнаружено. Установлено, что причиной возгорания дома послужил источник тепловой энергии в виде тлеющей части табачного изделия», - заявили следователи.

В отчете говорится, что возгорание началось и развивалось в пространстве крытого двора, под дощатой поверхностью тротуара, затем огонь перешел под настил веранды и перешел в дом.

«В результате изучения совокупности собранных доказательств следователям представилось возможным объективно установить факт совершения одним из погибших мужчин неосторожных действий, повлекших возгорание дома и гибель восьми человек. Причиной возгорания  явилась брошенная им тлеющая сигарета», - говорится в сообщении.

С учетом выявленных обстоятельств следователи прекратили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам  в связи со смертью подозреваемого.

Добавим, после трагедии администрации районов Томской области закупили дымовые извещатели для малоимущих.

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