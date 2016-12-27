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Сибирское агентство новостей
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Renault и Opel столкнулись в Томске – двое пострадали

Главная Происшествия
Томск
10:47 27 Декабря 2016
гибдд, авария, дтп, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Два человека пострадали в ДТП на дорогах Томска за сутки, сообщили во вторник сотрудники городской ГИБДД.

Авария с пострадавшими произошла в понедельник в 7:10 на Иркутском тракте, 201. Там столкнулись два встречных автомобиля.

«По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Renault Logan, не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Opel Antara. В результате происшествия травмирован 31-летний водитель Opel Antara и 15-летняя девочка - пассажир автомобиля Renault Logan», - говорится в сообщении.

Инспекторы уточнили, что девочка располагалась в автомобиле на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.

Фото: ГИБДД по Томской области

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