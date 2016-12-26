Хлопок и вспышка на факеле «Томскнефтехима» разбудили горожан

Громкий хлопок произошел утром в понедельник; о вспышке и хлопке сообщили жители северной части Томска, сообщила пресс-служба обладминистрации.

По данным чиновников, хлопок, который с утра услышали жители северной окраины Томска, был технологическим сбросом на факельную установку предприятия «Томскнефтехим». Инцидент не несет угрозы для жителей и окружающей среды.

«В 9.10 на «Томскнефтехиме» остановилась одна из двух линий на производстве полиэтилена. Штатно сработала аварийная система защиты: произошел технологический сброс давления с линии, пострадавших и угрозы окружающей природе нет, оборудование в исправном состоянии», - говорится в сообщении.

Сейчас на производстве идут проверки систем. Линия готовится к пуску, вторая линия полиэтилена и все остальные производства «Томскнефтехима» работают в штатном режиме. Обстоятельства и причины остановки линии расследуются в установленном порядке, уточнили в ажминистрации.

Для справки: ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза. В августе после аварии на Рефтинской ГРЭС «Томскнефтехим» восстанавливал работу в течение суток.