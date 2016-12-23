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Сибирское агентство новостей
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Движение электротранспорта остановилось в Томске из-за морозов

Главная Происшествия
Томск
12:41 23 Декабря 2016
движение, мороз, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Движение трамваем и троллейбусов в Томска остановилось из-за морозов. С усиленной нагрузкой не справляются электросети, сообщил в пятницу директор Трамвайно-троллейбусного управления Григорий Шульгин.

В пятницу днем температура в Томске опустилась ниже -33 градусов. К вечеру синоптики прогнозируют усиление морозов до -46 градусов ночью.

По данным диспетчеров, троллейбусы не ходят по проспектам Ленина, Фрунзе и Комсомольский. В центре также приостановлено движение трамваев.

«Основной фидер не справляется с такой работой. Сейчас печи в трамваях и троллейбусах работают на полную мощь <…> «Горсети» переключают все на резервный фидер», — сказал Григорий Шульгин.

Глава ТТУ отметил, что движение вновь может остановиться вечером в час пик.

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