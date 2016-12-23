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Сибирское агентство новостей
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Бытовая техника сгорела у части томичей из-за обрыва на ЛЭП

Главная Происшествия
Томск
09:12 23 Декабря 2016
электричество, авария, электроэнергия, пострадавшие, дом, техникa
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Продвижение
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Короткое замыкание со вспышкой из-за аномально низкой температуры произошло на линии электропередач в Октябрьском районе в четверг. Свет у потребителей не пропал, но негативных последствий избежать не удалось, заявили журналисты «Новости Здесь. Томск».

Свидетелями вспышек на проводах стали жители улицы Потанина в Томске.

«Где-то в девятом часу у нас произошел взрыв, упал провод на наши провода. Симметрично начали взрываться везде, где есть провода, были вспышки. И вот дома полетели холодильник, телевизор, зарядное устройство, микроволновая печь. И это не только у меня, у всех жителей, кто здесь находится», - рассказала жительница дома по переулку Кирпичному Татьяна Цветкова.

Энергетики говорят, причиной аварии стало резкое похолодание — за ночь столбик термометра опустился с -20 градусов до минус 37 градусов. Лопнул провод, который предохраняет ЛЭП от молний. Бригада рабочих Томской распределительной компании, несмотря на свой профессиональный праздник, несколько часов на морозе устраняла аварию.

«В данном случае произошла нестандартная аварийная ситуация, то есть произошел обрыв грозотроса», - пояснил начальник службы линий центральных электросетей Сергей Питерский.

По словам главного инженера ТРК, такое случается в сильные холода. Поэтому на предприятии стараются заранее готовиться к таким ситуациям, чтобы избежать отключения электричества у потребителей.

Тем, кто все же пострадал от последствий аварии на линии электропередач, пресс-служба компании предложила обратиться в контакт-центр, запросить консультацию и компенсацию.

 
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