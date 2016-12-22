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Производство полиэтилена остановилось на «Томскнефтехиме» из-за аварии на сетях

Главная Происшествия
Томск
13:38 22 Декабря 2016
электричество, электроэнергия, производство, остановки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Производство полиэтилена остановилось на «Томскнефтехиме» (ТНХ, предприятие СИБУРа) утром в четверг из-за аварии на энергосетях, сообщает РИА Томск.

Ранее сообщалось, что в четверг утром в Томске столбик термометра опускался до минус 37 градусов, на севере области – до минус 47-48 градусов. Из-за морозов на высоковольтных сетях произошло короткое замыкание, в результате чего на томской ГРЭС-2 отключился один из четырех турбогенераторов.

«Зафиксирован сброс нагрузки ООО "Томскнефтехим" на 25 мегаватт. Произошла остановка производства полиэтилена высокого давления», – говорится в сообщении

Пресс-служба томского предприятия уточнила, что в настоящее время напряжение восстановлено, одна линия уже возобновила работу, вторая пускается.

Уточняется, что это произошло из-за отключения первой цепи воздушной линии электропередачи на «Томская ГРЭС-2 – Восточная». На Томской ГРЭС-2 отключились турбогенератор ТГ-7 и котел К-8.

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