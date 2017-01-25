Журналисты разыскали офис микрофирмы в Томске с контрактом на 8 млрд от «Газпрома»

Микрокомпания из Томска «Томпромтранс» получила контракт с «Газпромом» почти на 8 миллиардов рублей. Эта новость сейчас — одна из самых обсуждаемых в интернете. Журналисты программы «Новости Здесь. Томск» разыскали офис компании.

По данным «Интерфакса», компания относится к категории «со штатом работников меньше 5». В прошлом году она получила заказов от «Газпрома» почти на 6 миллиардов рублей, в этом - получит еще на 8 миллиардов. Контракт предусматривает строительство административных помещений по проекту «Сила Сибири». В рамках него планируется построить газопровод из Якутии в Китай почти за триллион рублей.

По словам журналистов, найти офис «Томпромтранса» сложно: актуальный адрес есть не во всех справочниках, нет вывески. Согласно открытым данным, у «Газпрома» есть и другие мелкие партнеры в Томске: компания ООО «Регионсервис», у которой с «Газпромом» заключены контракты на несколько миллиардов рублей, зарегистрирована в жилом доме на Каштаке: по адресу ул. Говорова, 30, в обычной квартире. В этом году «Регионсервис» получит от «Газпрома» 3,5 миллиарда рублей.

На звонок по домофону журналистам никто не ответил. Председатель ТСЖ удивилась и заявилп, что у собственников квартиры долг 50 тысяч рублей.

И «Регионсервис», и «Томпромтранс» — компании похожие, говорят в ОНФ. В таких случаях, поясняют общественники, фирмы нанимают субподрядчиков, у которых есть необходимое оборудование. Схема работы – стандартная, но малопрозрачная.

«Конечно, когда эта фирма будет непосредственно уже закупать материалы, либо заключать договоры субподрядов, мы не будем об этом знать, это нигде не публикуется в информационной системе, потому что это частная фирма, ей уже упали деньги, и она уже самостоятельно решает те вопросы, которые ей надо будет реализовать», - заявил член регионального штаба общероссийского народного фронта Константин Юденко.

«Газпром» и китайская CNPC в мае 2014 года подписали контракт на строительство газопровода «Сила Сибири» из России в Китай протяженностью около 3 тыс. км. Тогда весь проект оценивали в $55 млрд, позже стоимость несколько раз корректировалась. Осенью прошлого года агентство Bloomberg со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций концерна сообщило, что инвестиции в проект составят 76,2 млрд руб. Крупнейшими подрядчиками строительства являются «Стройгазмонтаж», «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазконсалтинг».

Поставки газа в Китай начнутся, по планам «Газпрома»,​ не ранее 2019–2021 годов, их объемы постепенно вырастут до 38 млрд куб. м в год.