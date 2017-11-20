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Томская компания разработала событийный кардиорегистратор

Главная Здоровье
Томск
13:23 20 Ноября 2017
общество, здоровье, заболевание, лечение, операция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания из Томска «ДжейКейМедикал» разработала аналог электрокардиографа весом 35 граммов для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Прибор может до семи суток записывать электрокардиограмму (ЭКГ) пациента. Об этом сообщает инновационный портал Томской области.

По словам разработчиков, главное достоинство проекта — возможность регистрации и диагностирования фибрилляций предсердий на ранней стадии.

«Мы разработали прибор для превентивного мониторинга: человек один раз в год записывает кардиограмму, и по ней можно выявить проблемы на ранней стадии, а не тогда, когда что-то уже случилось с сердцем, и больного увезли на «скорой», или не довезли», — рассказывает директор компании Александр Кострикин.

Прибор представляет собой монитор с расходным материалом весом 35 граммов. Электроды устанавливаются стандартно на теле пациента. В течение семи суток, пока длится обследование, записываются только диагностически значимые эпизоды работы сердца, указывающие на отклонения от нормы. Затем через USB-кабель информация передается на портал, где ее может проанализировать врач.

«Качество кардиограммы не хуже чем у стационарных кардиографов. Во время клинических испытаний монитора по результатам обследований (более 300) было выполнено 20 операций на сердце или рекомендована медикаментозная терапия», — отметил Александр Кострикин.

В ходе доклинических исследований в клиниках Томска, Северска и Москвы с помощью устройства было обследовано более 300 пациентов, у десятков из которых были выявлены на ранней стадии опасные для жизни патологии сердечно- сосудистой системы, более 20 человек были прооперированы.

Над прибором компания работала десять лет. В июне 2017 года получено регистрационное Удостоверение Минздрава России. Серийное производство налажено с лета 2017 года. Интерес к разработке проявляют российские клиники, а также Япония, ОАЭ, Вьетнам, ЮАР.

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