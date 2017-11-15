15 ноября
Томск
погода -19 °C
курсы валют
59.62
 
€ 69.68
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Более 4 тысяч диабетиков Томской области получили препараты в 2017 году

Главная Здоровье
Томск
10:11 15 Ноября 2017
здоровье, лекарство, бюджет, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Власти Томской области закупили препараты льготникам для лечения сахарного диабета на сумму 56,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-службе региональной администрации.

По словам главного эндокринолога департамента здравоохранения Марины Харахулах, в регионе зарегистрировано более 38 тысяч больных сахарным диабетом. При этом у 92% пациентов диагностирован диабет второго типа, то есть нет зависимости от инсулина.

«Льготное лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом осуществляется за счет федерального и областного бюджетов. Потребность в инсулинах в регионе закрывается на 100%», — подчеркнула заместитель председателя комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Людмила Фоминых.

Дополнительно 6 млн рублей из областного бюджета пошло на расходники для инсулиновых помп детям и 1,28 млн — на тест-полоски.

Отметим, согласно федеральному закону, в РФ для инсулинозависимых больных разработан специальный комплекс медицинской поддержки, включающий обеспечение медикаментами, а также медицинские принадлежности для инъекций, измерения уровня сахара и прочих процедур.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Здоровье / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские хирурги заменили лицевую кость протезом из нанокерамики перенесшей онкологию девушке

Томские хирурги заменили лицевую кость протезом из нанокерамики перенесшей онкологию девушке

23 Августа 2017 г.
Имплант из нанокерамики помог восстановить контур лица

В Томске разработали новые методы лечения депрессии

18 Мая 2017 г.
Светотерапия доказала свою эффективность
Новости здесь

Правительство отказалось от продажи спиртосодержащих лекарств по рецептам

21 Марта 2017 г.
Причиной обсуждения проблемы стал инцидент в Иркутске в середине декабря
Новости Томска: Первый сельский хоспис открыли в районе Томской области

Первый сельский хоспис открыли в районе Томской области

7 Февраля 2017 г.
Он расположен в новой больнице Моряковки
Новости Томска: Грипп в Томской области в основном сразил взрослых

Грипп в Томской области в основном сразил взрослых

27 Января 2017 г.
Особенность текущей эпидемической обстановки обсудили в Томске
Новости Томска: Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Томске начал падать

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Томске начал падать

24 Января 2017 г.
Эпидпорог превышен среди подростков и взрослых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: СК начал проверку по факту жестокого обращения с ребенком в детсаду под Томском

СК начал проверку по факту жестокого обращения с ребенком в детсаду под Томском

15 Ноября 2017 г.
Видеоролик опубликовала женщина, работавшая в данном детсаду няней
Новости Томска: Томск 15 ноября начнет размещать облигации для населения на 100 млн рублей

Томск 15 ноября начнет размещать облигации для населения на 100 млн рублей

13 Ноября 2017 г.
Номинальная стоимость одной облигации — тысяча рублей
Новости Томска: Томские ученые разработали пищевую добавку на основе крови оленя

Томские ученые разработали пищевую добавку на основе крови оленя

13 Ноября 2017 г.
В народной медицине панты и кровь оленей применяются более двух тысяч лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.