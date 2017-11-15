Более 4 тысяч диабетиков Томской области получили препараты в 2017 году

Власти Томской области закупили препараты льготникам для лечения сахарного диабета на сумму 56,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-службе региональной администрации.

По словам главного эндокринолога департамента здравоохранения Марины Харахулах, в регионе зарегистрировано более 38 тысяч больных сахарным диабетом. При этом у 92% пациентов диагностирован диабет второго типа, то есть нет зависимости от инсулина.

«Льготное лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом осуществляется за счет федерального и областного бюджетов. Потребность в инсулинах в регионе закрывается на 100%», — подчеркнула заместитель председателя комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Людмила Фоминых.

Дополнительно 6 млн рублей из областного бюджета пошло на расходники для инсулиновых помп детям и 1,28 млн — на тест-полоски.

Отметим, согласно федеральному закону, в РФ для инсулинозависимых больных разработан специальный комплекс медицинской поддержки, включающий обеспечение медикаментами, а также медицинские принадлежности для инъекций, измерения уровня сахара и прочих процедур.