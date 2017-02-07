Первый сельский хоспис открыли в районе Томской области

В томском селе открыли больницу на 4,7 тысячи пациентов с первым в районе хосписом, сообщила во вторник пресс-служба администрации Томской области.

Медучреждение расположилось в поселке Моряковский затон в четырехэтажном кирпичном здании. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, ранее больница располагалась в старых зданиях, одному из которых было более 80 лет. Ремонт и закупка оборудования обошлись бюджету в 80 миллионов рублей.

«В поликлинике оборудованы три терапевтических и два педиатрических участка, кабинет амбулаторной хирургии, стоматологии, неврологии, гинекологии, ультразвуковой диагностики и электрокардиограммы, физиоотделение, дневной стационар и отделение скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

На четвертом этаже разместился хоспис на 25 коек, первый в Томском районе. Всего отделения паллиативной помощи в муниципалитетах области сегодня способны принять 332 пациента.

Моряковская больница обслуживает около пяти тысяч жителей (из которых более 1200 детей) Моряковского Затона, Губина, Половинки, Козюлина, Позднякова и Нагорного Иштана.