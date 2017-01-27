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Грипп в Томской области в основном сразил взрослых

Главная Здоровье
Томск
14:32 27 Января 2017
грипп, статистика, заболевание, роспотребнадзор, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
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Ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом обсудили в администрации Томской области в пятницу, сообщила пресс-служба учреждения.

По словам эпидемиологов, особенностью текущего эпидемического сезона стало широкое распространение гриппа среди взрослых.

«Особенность 2017 года — активное участие в эпидпроцессе взрослого населения: превышения пороговых значений в детских возрастных группах пока не зафиксировано ни по субъекту, ни в областном центре», — отметила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Алексеева.

Если в сезоне 2016 года статистика по ОРВИ и гриппу стала расти сразу после зимних каникул, то в этом — в 20-х числах декабря. Первым эпидпорог «перешагнул» Томск:  заболеваемость уже пошла на спад. В последнюю неделю уровень заболеваемости был превышен на 25%.

«Болеют чаще всего взрослые. Если в первую неделю января удельный вес вирусов гриппа среди заболевших составлял 54,5%, то по итогам третьей недели 46,7%. В 100% случаев это сезонный грипп А», - заявили участники совещания.

По данным мониторинга, уровень заболеваемости среди непривитых в 16 раз выше. Всего в регионе вакцинацию прошли 365 тысяч человек (34% населения), что стало рекордом по числу привитых.

Грипп в Томской области в основном сразил взрослых
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