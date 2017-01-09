9 января
Томск
погода -5 °C
курсы валют
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
Томск
...

13 жителей Томска получили травмы на горках и в ледовых городках

Главная Здоровье
Томск
14:32 9 Января 2017
медицина, здоровье, помощь, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
Источник:
версия для печати Ico_print

Более семи тысяч томичей обратились за помощью к медикам в новогодние каникулы, отчиталась в понедельник пресс-служба городской администрации.

На вызовы в связи с травмами медики выезжали 482 раза, в 97 случаях это были уличные травмы. В ледовых городках и при катании с горок травмы получили 13 человек, в том числе трое детей. От пиротехники в новогоднюю ночь, по данным «скорой», никто не пострадал.

С симптомами переохлаждения и обморожения обратились 10 томичей.

«По данным Томского областного наркологического диспансера, в период с 31 декабря по 1 января в пункт медпомощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, поступлений не было. За остальные дни медики приняли 68 человек. Для сравнения, в новогодние каникулы 2016 года — 239 человек», - говорится в сообщении.

С 31 декабря 2016-го по 8 января 2017 года врачи томских роддомов приняли 206 ребятишек, из них 98 девочек и 108 мальчиков. Первый ребенок 2017 года в Томске — мальчик, его вес 2900 граммов, рост 49 см. Малыш появился на свет в родильном доме № 4 в 00.05 1 января нового года.

На круглосуточные «горячие линии» департамента здравоохранения жители региона позвонили 2 396 раз. Чаще всего горожане интересовались режимом работы аптек, больниц и стоимостью лекарств.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Здоровье / НОВОСТИ
Новости Томска: Психолог окажет по телефону помощь наркозависимым в Томске

Психолог окажет по телефону помощь наркозависимым в Томске

13 Декабря 2016 г.
«Горячая линия» пройдет в Томске в среду
Новости Томска: «Открытый прием» проведут томские главврачи

«Открытый прием» проведут томские главврачи

12 Декабря 2016 г.
12 декабря отмечается общероссийский день приема граждан
Новости Томска: Первые случаи заболевания гриппом выявили в Томске

Первые случаи заболевания гриппом выявили в Томске

6 Декабря 2016 г.
Выявлен сезонный вирус гриппа
Новости Томска: 13 томичей подхватили лихорадку Денге, отдохнув в Таиланде и на Мальдивах

13 томичей подхватили лихорадку Денге, отдохнув в Таиланде и на Мальдивах

10 Ноября 2016 г.
Столько случаев зарегистрировано за 4 года
Новости Томска: Московский инвестор готов вложить 500 млн в ПЭТ-центр для онкобольных в Томске

Московский инвестор готов вложить 500 млн в ПЭТ-центр для онкобольных в Томске

9 Ноября 2016 г.
Центр будет заниматься ранней диагностикой
Новости Томска: Томская область лидирует по заболеваемости описторхозом в Сибири

Томская область лидирует по заболеваемости описторхозом в Сибири

7 Ноября 2016 г.
Еще больше случаев заболевания – в Югре и Тюмени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: СК: Восемь томичей погибли в пожаре из-за тлеющей сигареты

СК: Восемь томичей погибли в пожаре из-за тлеющей сигареты

9 Января 2017 г.
Все погибшие были родственниками
Новости Томска: Снежные заносы образовались на дорогах Томска из-за осадков

Снежные заносы образовались на дорогах Томска из-за осадков

9 Января 2017 г.
В регионе продолжается обильный снегопад
Новости Томска: Рождественские вертепы открылись при храмах Томска

Рождественские вертепы открылись при храмах Томска

9 Января 2017 г.
Посетить их можно до 19 января
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.