13 жителей Томска получили травмы на горках и в ледовых городках

Более семи тысяч томичей обратились за помощью к медикам в новогодние каникулы, отчиталась в понедельник пресс-служба городской администрации.

На вызовы в связи с травмами медики выезжали 482 раза, в 97 случаях это были уличные травмы. В ледовых городках и при катании с горок травмы получили 13 человек, в том числе трое детей. От пиротехники в новогоднюю ночь, по данным «скорой», никто не пострадал.

С симптомами переохлаждения и обморожения обратились 10 томичей.

«По данным Томского областного наркологического диспансера, в период с 31 декабря по 1 января в пункт медпомощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, поступлений не было. За остальные дни медики приняли 68 человек. Для сравнения, в новогодние каникулы 2016 года — 239 человек», - говорится в сообщении.

С 31 декабря 2016-го по 8 января 2017 года врачи томских роддомов приняли 206 ребятишек, из них 98 девочек и 108 мальчиков. Первый ребенок 2017 года в Томске — мальчик, его вес 2900 граммов, рост 49 см. Малыш появился на свет в родильном доме № 4 в 00.05 1 января нового года.

На круглосуточные «горячие линии» департамента здравоохранения жители региона позвонили 2 396 раз. Чаще всего горожане интересовались режимом работы аптек, больниц и стоимостью лекарств.