Томичи выбирают любимое блюдо

На площади Новособорной в Томске 7 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вкусное местное». На нем будет названо самое любимое томичами блюдо сибирской и местной кухни, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Блюдо будет выбрано по результатам опроса. Он проводится в форме онлайн-голосования на официальном сайте Томска. Выбрать можно из семи предварительно утвержденных вариантов. В перечень вошли томская уха, сибирские пельмени, блины, картофель с грибами, пироги с начинкой, драники и холодец.

Голосование продолжится до 5 сентября.

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