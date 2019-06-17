Томские ученые создали раствор для выращивания овощей в Арктике

Выращивать томаты в Арктике поможет специальный раствор, созданный томскими учеными.

Состав концентрата, который разработали сотрудники Биологического института Томского государственного университета (ТГУ), позволяет выращивать плоды без использования грунта. Новизна разработки биологов ТГУ состоит в том, что концентрат можно разводить водопроводной водой, получая при этом чистый рабочий раствор без осадка. Необходимости в аэрации нет, поскольку и без нее раствор обеспечивает полноценное развитие растений – способствует хорошему прорастанию семян, улучшает развитие корневой системы и другие параметры.

Раствор можно использовать не только для овощных культур, но и для выращивания цветов, сообщает «Радио Сибирь».

В ближайшее время исследователи вместе со студентами приступят к тестированию препарата на баклажанах и болгарском перце. Состав концентрата разработчики уже запатентовали, продукт готов к выходу на рынок, отмечает пресс-служба вуза.

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