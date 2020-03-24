Малому и среднему бизнесу в Томске предоставят льготные кредиты

Фонд микрофинансирования Томской области открыл прием заявок на предоставление кредитов по льготным ставкам для малого и среднего бизнеса. Финансовая организация утверждена региональным правительством. Направить кредитные средства предприниматели смогут на развитие своего производства – покупку оборудования, транспорта, помещений или же ремонт.

«В инфраструктуре поддержки малого предпринимательства региона появилось новое звено — МКК Фонд Микрофинансирования Томской области. Основное преимущество программ в том, что микрозаймы направлены не только на производителей товаров и услуг, но и на сельское хозяйство», — сообщил на своей странице в «Фэйсбуке» вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

Фонд предоставит предпринимателям до 3 млн рублей на финансирование текущей деятельности, также предусмотрены кредиты до 5 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. Срок кредиты до тех лет, ставка от 3 до 10% годовых.