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Малому и среднему бизнесу в Томске предоставят льготные кредиты

Главная Бизнес
Томск
17:15 24 Марта 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Фонд микрофинансирования Томской области открыл прием заявок на предоставление кредитов по льготным ставкам для малого и среднего бизнеса. Финансовая организация утверждена региональным правительством. Направить кредитные средства предприниматели смогут на развитие своего производства – покупку оборудования, транспорта, помещений или же ремонт.

«В инфраструктуре поддержки малого предпринимательства региона появилось новое звено — МКК Фонд Микрофинансирования Томской области. Основное преимущество программ в том, что микрозаймы направлены не только на производителей товаров и услуг, но и на сельское хозяйство», — сообщил на своей странице в «Фэйсбуке» вице-губернатор Томской области Андрей Антонов.

Фонд предоставит предпринимателям до 3 млн рублей на финансирование текущей деятельности, также предусмотрены кредиты до 5 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. Срок кредиты до тех лет, ставка от 3 до 10% годовых.

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