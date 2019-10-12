Уже с ноября томичи не смогут улететь в Москву авиакомпанией «Победа». Перевозчик закрывает рейсы из-за низкого спроса. В данный момент власти региона проводят с представителями авиакомпании переговоры.

«Пока ведутся переговоры. Экономика не совсем достаточная в зимний период - количество пассажиров кратно падает. Но летом они обещали, что однозначно будут», - заявил вице-губернатор региона Игорь Шатурный.

В отсутствии рейсов «Победы» до весны 2020 года у томичей останется совокупно четыре ежедневных рейса от авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 и «Аэрофлота».