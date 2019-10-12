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Томичи не смогут улететь в Москву авиакомпанией «Победа»

Главная Бизнес
Томск
10:56 12 Октября 2019
авиаперевозки, победа, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Уже с ноября томичи не смогут улететь в Москву авиакомпанией «Победа». Перевозчик закрывает рейсы из-за низкого спроса. В данный момент власти региона проводят с представителями авиакомпании переговоры.

«Пока ведутся переговоры. Экономика не совсем достаточная в зимний период - количество пассажиров кратно падает. Но летом они обещали, что однозначно будут», - заявил вице-губернатор региона Игорь Шатурный.

В отсутствии рейсов «Победы» до весны 2020 года у томичей останется совокупно четыре ежедневных рейса от авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 и «Аэрофлота».

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