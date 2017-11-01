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Владелец томской «КДВ групп» стал миллиардером по версии Bloomberg

Главная Бизнес
Томск
14:16 1 Ноября 2017
общество, экономика, бизнес, миллиардеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Совладелец компании «КДВ групп», занимающейся производством снэков и кондитерских изделий, Денис Штенгелов стал долларовым миллиардером. Как пишет Bloomberg, состояние Штенгелова к 2017 году превысило один миллиард долларов.

«КДВ групп» была основана Штенгеловым в 1997 году в Томске. Сейчас компания производит 350 наименований продукции под 20 брендами — в их числе сухарики «Кириешки», вафли «Яшкино» и сладости «Красная звезда». По данным Euromonitor International, в 2016 году «КДВ групп» стала вторым по объему продаж производителем сладких снеков на российском рынке после Mondelez (печенье Oreo, крекеры Tuc) и Frito-Lay (чипсы Lay`s) — в категории пряных закусок.

С 2013 года выручка «КДВ групп» выросла более чем вдвое и составила 95 млрд рублей. Согласно информации на официальном сайте холдинга, в его структуру входит 11 фабрик, расположенных в разных городах России. Базовым производством для компании стал Яшкинский пищевой комбинат (Кемеровская область). Головной офис компании находится в Томске.

«Штенгелов использовал рецессию для того, чтобы расширить и серьезно укрепить свой бизнес», — цитирует Bloomberg Артема Моторного, управляющего партнера консалтинговой компании Walnut Capital.

Как отмечает агентство, Штенгелов относится к тем бизнесменам, кому удалось заработать на падении рубля за последние четыре года при росте цен на импортные ингредиенты, в том числе на какао. По словам исполнительного директора Центра исследований кондитерского рынка Елизаветы Никитиной, шоколад стал настолько дорогим, что многие россияне стали отдавать предпочтение кондитерским изделиям из местной муки.

При этом компания Штенгелов смогла удержать цены на продукцию почти на четверть ниже, чем у конкурентов, свидетельствуют данные Nielsen Russia. Это удалось сделать благодаря тому, что KDV Group обладает активами по всей производственной цепочке — от сельхозферм до шоколадных фабрик.

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