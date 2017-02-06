Аэропорт «Толмачево» купил несколько зданий «Томск Авиа»

Новосибирский аэропорт «Толмачево» купил несколько административно-производственных построек авиакомпании «Томск Авиа». Торги прошли в рамках процедуры банкротства «Томск Авиа», сообщается на сайте единого реестра сведений о банкротстве.

Комплекс зданий ушел с торгов за 23 миллиона рублей при начальной стоимости в 57,6 миллионов рублей.

Как следует из информации об итогах торгов, аэропорт купил одно двухэтажно административно-производственное здание площадью 2 тыс. кв. м., расположенное на земельном участке 4,8 тысяч квадратных метров и три нежилых одноэтажных здания (два склада и ангар для ремонта самолетов) общей площадью 2,9 тысяч квадратных метров, расположенных на земельном участке площадью 7,5 тысяч квадратных метров.

«Победителем торгов признан единственный участник – АО "Аэропорт "Толмачево", предложивший по лоту цену 23,08 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Для справки: ООО «Авикомпания «Томск Авиа» было создано в 2006 году. Компания осуществляла региональные авиаперевозки. Ее парк насчитывал 46 воздушных судов, из которых эксплуатировались только 12 (в основном Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8). С января 2015 года «Томск авиа» прекратила деятельность из-за отзыва лицензии, в марте 2016 признана банкротом с кредиторской задолженностью 486 миллионов рублей.