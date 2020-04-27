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Томск на самоизоляции: объем мусора вырос на 40%

Главная Экология
Томск
22:16 27 Апреля 2020
мусор, сибирь, город, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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В минувшие выходные с территории Томска и Томского района спецтранспорт вывез 2,5 тыс. т мусора. Это на 40% больше, чем за те же дни в 2019 году, подсчитали в УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ).

В воскресенье только с трех площадок в районе Черемошников вывезено пять грузовиков мусора по 20 куб. м.

САХ является региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В компании резкий рост объема мусора объясняют тем, что режим самоизоляции и раннее потепление стали стимулом для наведения порядка в квартирах, домах и на придомовых территориях.

«По этим причинам во многих районах города контейнеры заполняются в течение нескольких часов после вывоза, и, как следствие, растет количество жалоб на переполненные емкости», - отмечает официальный интернет-портал администрации Томской области.

Фото:  страница мэрии Томска в соцсети «ВКонтакте»

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