Томск на самоизоляции: объем мусора вырос на 40%

В минувшие выходные с территории Томска и Томского района спецтранспорт вывез 2,5 тыс. т мусора. Это на 40% больше, чем за те же дни в 2019 году, подсчитали в УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (САХ).

В воскресенье только с трех площадок в районе Черемошников вывезено пять грузовиков мусора по 20 куб. м.

САХ является региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В компании резкий рост объема мусора объясняют тем, что режим самоизоляции и раннее потепление стали стимулом для наведения порядка в квартирах, домах и на придомовых территориях.

«По этим причинам во многих районах города контейнеры заполняются в течение нескольких часов после вывоза, и, как следствие, растет количество жалоб на переполненные емкости», - отмечает официальный интернет-портал администрации Томской области.

Фото: страница мэрии Томска в соцсети «ВКонтакте»