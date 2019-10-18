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В Томске из-за лесных пожаров увеличилась концентрация вредной пыли

Главная Экология
Томск
12:13 18 Октября 2019
экология, загрязнение, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Из-за лесных пожаров концентрация вредной пыли в Томске достигла уровня «очень вредно». Рост уровня загрязнения воздуха зафиксировали станции мониторинга CityAir, сообщает «Радио Сибирь».

Самая высокая концентрация зафиксирована на ул. Герцена – 190 микро-грамм на кубический метр. Это 8 баллов по шкале Air Quality Index, что соответствует характеристике «очень вредно». На улице Ивана Черных и Академическом проспекте воздух немного чище. Индекс достигает 7-ми баллов.

Руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров считает, что причиной увеличения концентрации стали пожары и теплая погода.

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