В Томске из-за лесных пожаров увеличилась концентрация вредной пыли

Из-за лесных пожаров концентрация вредной пыли в Томске достигла уровня «очень вредно». Рост уровня загрязнения воздуха зафиксировали станции мониторинга CityAir, сообщает «Радио Сибирь».

Самая высокая концентрация зафиксирована на ул. Герцена – 190 микро-грамм на кубический метр. Это 8 баллов по шкале Air Quality Index, что соответствует характеристике «очень вредно». На улице Ивана Черных и Академическом проспекте воздух немного чище. Индекс достигает 7-ми баллов.

Руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров считает, что причиной увеличения концентрации стали пожары и теплая погода.