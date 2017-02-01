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Совфед рассмотрит вопрос о пандемии шелкопряда в Сибири

Главная Экология
Томск
16:31 1 Февраля 2017
вред, лес, природа, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Источник:
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Совет Федерации рассмотрит вопрос о пандемии шелкопряда в Сибири; вопрос на заседании поднял член Совета Владимир Кравченко. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

По прогнозам специалистов «Рослесозащиты», если меры не будут приняты, площадь очагов может превысить четыре миллиона гектаров, что приведет к гибели на пораженных участках 75-100 % кедра и других хвойных пород. В Томской области обследовано 17 очагов распространения вредителя на площади полмиллиона гектаров. Не менее серьезная обстановка складывается в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской области, вспышки выявлены в Бурятии, Хакасии и на Алтае. При этом эффективно бороться с гусеницами можно только в апреле – мае, в период их пробуждения.

«Потенциально только прямой экономический ущерб составляет около 8 миллиардов рублей. Косвенный заключается в том, что сухостой является причиной пожаров, уничтожающих огромные массивы леса и дикоросы, на реализации которых традиционно зарабатывают местные жители. С подобной ситуацией Томская область сталкивалась в 1954-1957 годах. Тогда в результате массового размножения шелкопряда погибло более 300 тысяч гектаров древостоя, и последствия этой биокатастрофы сказывались десятилетиями», — заявил сенатор.

По мнению Кравченко, на пути предотвращения пандемии у регионов возникли сложности. До сих пор не определен источник федерального финансирования на проведение работ, а выполнить их только за счет региональных средств невозможно. Потребность в финансировании составляет от 250 до 495 миллионов рублей — в зависимости от того, какой препарат использовать для уничтожения вредителя. При этом наиболее эффективные биологические препараты не включены в перечень разрешенных для использования в лесах, хотя активно применяются в сельском хозяйстве.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко дала поручение рассмотреть данный вопрос.

На борьбу с вредителем и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в 2017 году Томская область запросила у Федерации 350 миллионов рублей. Основную часть пораженных кедровников (98,6%) в 2017 году обработают с воздуха.

Для справки: Сибирский шелкопряд — бабочка из семейства коконопрядов, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород, встречающихся в пределах её ареала. Предпочитается лиственница, часто повреждаются также пихта и ель. В меньшей степени повреждаются сосны  — сибирская и обыкновенная.

Фото: Пресс-служба отделения ОНФ по Томской области

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