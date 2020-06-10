Проект реконструкции здания театра «Скоморох» в Томске обойдется в 20 млн рублей

Красноярский институт «Гражданпроект» разработает проект реконструкции театра «Скоморох» в Томске. На эти цели из бюджета выделено 20 млн рублей. Главная задача архитекторов - приспособить историческое здание под театр. Необходимо продумать установку сценического оборудования, при этом, не повредив, исторические элементы интерьера.

Проект капитального ремонта здания театра должен пройти экспертизу к 2021 году. Приступить к реставрации строители должны в 2022 году. На исполнение работ у них будет два года. Контролировать процесс ремонта будет комитет по охране объектов культурного наследия.

Напомним, что здание театра было построено в 1911–1912 годах на средства мецената Петра Макушина и является памятником федерального значения. Театр «Скоморох» размещается там с 1990-х.

Фото: skomoroh