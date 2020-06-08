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Томский краеведческий музей выиграл грант на создание арт-резиденции

Главная Культура
Томск
17:20 8 Июня 2020
общество, культура, музей
Автор: Sibnovosti.ru
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Кочующая арт-резиденция будет создана при Томском областном краеведческом музее. Сотрудники выиграли грант благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 4,9 млн рублей на реализацию проекта. Кочующая арт-резиденция – это площадка, где в течение нескольких месяцев смогут жить и совместно работать творческие люди. Участников проекта - художников, литераторов и историков - будут отбирать на конкурсной основе. Для них это будет бесплатно.

«Одной из целей этой арт-резиденции является создание вокруг нашего музея круга творческих людей, которые бы думали, в том числе, и о будущей новой постоянной экспозиции нашего музея – это экспозиция, которая рассказывает всю историю нашего края. У нас уже больше 20 лет в Томской области нет такой постоянной экспозиции. И сейчас вопрос не столько в деньгах, сколько в идеях и в понимании, что люди хотят видеть в своем музее», - рассказал директор музея и автор проекта Святослав Перехожев.

Проект рассчитан на два года. В 2022 году руководство музея рассчитывает создать постоянную арт-резиденцию в Нарыме.

Фото: vk.com/tomskmuseum

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