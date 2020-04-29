Томский «Пассаж Второва» дождался капремонта

На здании восстановят старинную лепнину

Завтра в Томске начнется капремонт «Пассажа Второва». Здание имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Работы выполнит ООО «Электромонтаж». Для их проведения областной бюджет выделил 95 млн руб.

«Пассаж Второва» расположен на проспекте Ленина. Здания было построено в 1905 году. С тех пор в нем располагались первая благоустроенная городская гостиница «Европа», Дворец труда, кинотеатр, областная библиотека им. Пушкина и т. д.

«В ходе капитального ремонта «Пассажа Второва» строителям предстоит полностью заменить стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой: работы на кровле стартуют с 1 июня и будут поэтапными, чтобы исключить риск подтопления здания в случае дождей. Помимо этого, подрядчик приведет в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, ионику, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Утраченные элементы декора будут воссозданы», - сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Как отметила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, с фасада уберут более 50 кондиционеров. Их заменит система кондиционирования с установкой наружных блоков на земле.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области