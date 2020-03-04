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Усадьба Гадаловых в Томске получила статус памятника регионального значения

Главная Культура
Томск
16:57 4 Марта 2020
культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Усадьба Гадаловых в Томске обрела особый статус. Комитет по охране объектов культурного наследия области включил ансамбль из нескольких зданий в список памятников регионального значения. Под охрану государства попадают каменные одноэтажные и двухэтажные дома с воротами на проспекте Фрунзе, 3 и площади Новособорной, 2, а также каменное двухэтажное здание на улице Гагарина, 49, сообщает РИА Томск.

«Ансамбль в окружении усадьбы Асташева (проспект Ленина, 75) и торгового дома Кухтериных (проспкт Ленина, 73) является ценным элементом городской среды. В его зданиях отражается творчество известных томских архитекторов Нарановича, Лыгина и Хабарова. А мемориальная ценность объекта напрямую связана с периодом жизни купцов Ивана и Иннокентия Гадаловых», - отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Ранее исторические постройки были включены в реестр выявленных объектов культурного наследия. Усадьба Гадаловых была построена в 19 веке. В 1908-1912 годах в зданиях находилась контора купца Ивана Герасимовича Гадалова, а также магазины, в которых продавались меха, обувь, головные уборы, платья и белье.

Фото: tomsk.gov.ru

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