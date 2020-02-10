Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате». В рамках программы Dollar Baby юная сибиряка выкупила права на съемку короткометражного фильма за 1 доллар. Картина должна выйти осенью 2020 года. 16-летний режиссер представит ее на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Томск.

«Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях этого контракта. Мы будем снимать вместе с киноклубом «Сибирские мастерские», хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказ», - рассказала Диана Костырина.

Добавим, что Dollar Baby – американская образовательная программа, в рамках которой Стивен Кинг делится на один год своими авторскими правами со школьниками со всего мира. Чтобы получить права на экранизацию, Диане потребовалось оправить заявку на участие в проекте и портфолио.