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Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Главная Культура
Томск
16:42 10 Февраля 2020
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате». В рамках программы Dollar Baby юная сибиряка выкупила права на съемку короткометражного фильма за 1 доллар. Картина должна выйти осенью 2020 года. 16-летний режиссер представит ее на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА Томск.

«Получится короткометражный фильм до 40 минут, это написано в условиях этого контракта. Мы будем снимать вместе с киноклубом «Сибирские мастерские», хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказ», - рассказала Диана Костырина. 

Добавим, что Dollar Baby – американская образовательная программа, в рамках которой Стивен Кинг делится на один год своими авторскими правами со школьниками со всего мира. Чтобы получить права на экранизацию, Диане потребовалось оправить заявку на участие в проекте и портфолио.

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