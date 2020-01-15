Церковь в селе под Томском решили перенесли из-за оползня

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области озаботился судьбой одноэтажной деревянной церкви Петра и Павла в деревне Нагорный. Эксперы определили, что состояние храма является аварийным - специалистам поручили разработать проект по реставрации объекта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На выездном совещании также обсуждалась возможность переноса церкви в более безопасное место из-за оползня, происходящего на холме, где стоит памятник.

«Как один из вариантов места для переноса церкви мы рассмотрели северную часть села, около озера и старинного кладбища. Этот вопрос в самом начале проработки. При принятии окончательного решения, в первую очередь, мы будем учитывать мнения жителей Нагорного Иштана, Томска, Томского района и Томской епархии», — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Напомним, деревянная церковь Петра и Павла построена в 1972 году. По данным областной администрации, это одна из трех деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки известного фильма «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского с Никитой Михалковым в главной роли.

Фото: tomsk.gov.ru