11 декабря
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томске запланирован капитальный ремонт Театра драмы и БКЗ

Главная Культура
Томск
19:19 11 Декабря 2019
культура, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Томской области готовы выделить на капитальный ремонт Театра драмы и БКЗ 100 млн рублей. Деньги заложены в бюджете на 2020 год, сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Администрация уже ведет переговоры с потенциальными подрядчиками.

«К концу года мы должны получить проектную документацию. На эти цели у нас есть 100 млн рублей. Эта та сумма, которая позволит выполнить работу. Понятно, что чудес не бывает: за 10 млн рублей невозможно такой проект спроектировать. У нас все шансы получить к концу 2020 года проектно-сметную документацию на эти объекты», — сказал Паршуто.

Спикер не рискнул называть предстоящие работы «реконструкцией», однако отметил, что в рамках капитального ремонта будут произведены серьезные преобразования внутри зданий.

Фото: tomskdrama.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Культура / НОВОСТИ
Новости Томска: Европейское кино прижилось в Томске

Европейское кино прижилось в Томске

5 Ноября 2019 г.
Очередной фестиваль откроется 22 ноября
Новости Томска: В Томске из-за долгов закрывается Камерный драматический театр Алевтины Буханченко

В Томске из-за долгов закрывается Камерный драматический театр Алевтины Буханченко

18 Октября 2019 г.
Артистам нечем платить за аренду, помещения требуют ремонта
Новости Томска: Томская область стала частью национального туристического проекта «Императорского маршрута»

Томская область стала частью национального туристического проекта «Императорского маршрута»

16 Октября 2019 г.
Область представила маршрут «Томск под скипетром Романовых».
Новости Томска: В Томске открылся новый музей

В Томске открылся новый музей

16 Октября 2019 г.
Его создал частный инвестор
Новости Томска: Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России

Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России

12 Августа 2019 г.
Томская область получила 15-е место из 20-ти.
Новости Томска: На томский «Праздника топора» позвали поэтов

На томский «Праздника топора» позвали поэтов

8 Августа 2019 г.
Их турнир пройдет под девизом «Что написано пером, не вырубишь топором»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Норовирус отправил томских кадетов по домам

Норовирус отправил томских кадетов по домам

9 Декабря 2019 г.
В учебном учреждении объявлен карантин
Новости Томска: В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

В Томской области мать умершего от голода младенца предстанет перед судом

6 Декабря 2019 г.
Женщина не давала малышу еду и воду
Новости Томска: В Томске перенесли место новогоднего салюта

В Томске перенесли место новогоднего салюта

10 Декабря 2019 г.
Фейерверк запустят у стадиона «Труд»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19