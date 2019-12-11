В Томске запланирован капитальный ремонт Театра драмы и БКЗ

Власти Томской области готовы выделить на капитальный ремонт Театра драмы и БКЗ 100 млн рублей. Деньги заложены в бюджете на 2020 год, сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Администрация уже ведет переговоры с потенциальными подрядчиками.

«К концу года мы должны получить проектную документацию. На эти цели у нас есть 100 млн рублей. Эта та сумма, которая позволит выполнить работу. Понятно, что чудес не бывает: за 10 млн рублей невозможно такой проект спроектировать. У нас все шансы получить к концу 2020 года проектно-сметную документацию на эти объекты», — сказал Паршуто.

Спикер не рискнул называть предстоящие работы «реконструкцией», однако отметил, что в рамках капитального ремонта будут произведены серьезные преобразования внутри зданий.

Фото: tomskdrama.ru