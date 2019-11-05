Европейское кино прижилось в Томске

Очередной Фестиваль европейского кино пройдет в Томске. Он будет уже третьим по счету, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о сроках проведения фестиваля опубликована на его сайте. Форму стартует 22 ноября и завершится 1 декабря. Всего зрители смогут увидеть 15 фильмов из 15 европейских стран. В их числе итальянская комедия «Я – миллиардер» Даниэле Лукетти, датско-шведская лента «Быть Астрид Линдгрен» Перниллы Фишер Кристенсен, немецкая биографическая драма «Гундерманн» Андреаса Дрезена.

Фестиваль европейского кино уже проходил в Томске в 2017 и 2018 годах. Его организаторами выступают представительство Евросоюза в России и администрация Томской области. В прошлом году, как сообщает служба информации «Радио Сибирь», губернатор Сергей Жвачкин предложил сделать фестиваль ежегодным.

Показ фестивальных фильмов пройдет в кинотеатре «Fакел».

Фото: сайт Фестиваля европейского кино