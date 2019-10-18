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В Томске из-за долгов закрывается Камерный драматический театр Алевтины Буханченко

Главная Культура
Томск
15:32 18 Октября 2019
общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Камерный драматический театр Алевтины Буханченко в Томске прекращает свое существование. За 30 лет работы артисты сталкивались с различными трудностями, но в последние годы справиться с кризисным финансовым положением было все сложнее. У руководства накопились долги по аренде, кроме того, помещения требуют ремонта, денег на который нет. В прошлом году, чтобы сохранить театр, Алевтина Буханченко в счет погашения долгов по аренде отдала личную премию в 400 тысяч рублей, подаренную губернатором на юбилей, в этом году долги набежали снова.

«У нас маленький театр, камерный. Цена билета — 400 рублей, а площадь, которая у нас есть, ее нам когда-то отдал кинотеатр имени Горького. Отдал все ненужное. Тогда оно ничего не стоило, а когда на эти площади сделали коммерческие цены, буквально четыре года назад, я забила тревогу. Я закрываю театр. Поставила город перед фактом. Здесь мы остаться не можем. Занимаем только 300 квадратных метров, а за нами (по документам) числится 700. Помогать нам никто не стал», — рассказала руководитель камерного театра сайту Vtomske.ru.

Буханченко отметила, что сможет возродить театр, если появится доступное по цене помещение в центре города, площадью 100 квадратных метров. Последние спектакли пройдут 20 октября. Алевтина Буханченко основала свой театр в январе 19991 года, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: сайт Камерного драматического театра Алевтины Буханченко

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