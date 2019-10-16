Томская область стала частью национального туристического проекта «Императорского маршрута», сообщили в областной администрации.

Область представила маршрут «Томск под скипетром Романовых». Его апробировали в рамках регионального проекта социального туризма «Знакомство с родным краем».

После этого эксперты Минкульта рекомендовали Томскую область для дальнейшей реализации туроператорами.

Тур по «Императорскому маршруту» длится два дня и одну ночь или три дня и две ночи. Он проходит через Томск, Семилужки и Зоркальцево.