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В Томске открылся новый музей

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Томск
08:46 16 Октября 2019
общество, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Частный инвестор открыл в Томске музей в стиле «профессорской квартиры». Он расположен в деревянном особняке на ул. Кузнецова, 30.

В старинном доме бизнесмен воссоздал быт томской профессуры начала XX века. Квартира обставлена антикварной мебелью, предметами быта и интерьера, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Создатель музея - новосибирский бизнесмен Илья Атапин, который уже 25 лет коллекционирует антикварные предметы мебели и быта. Он приехал в Томск пять лет назад, когда его сын решил поступать на исторический факультет в ТГУ, и был впечатлен деревянной архитектурой Томска. Предприниматель приобрел для сына квартиру в деревянном доме, которая принадлежала известному композитору Эдисону Денисову, после чего у него возникла идея создать в этом доме музей, и заодно продемонстрировать антикварные изделия», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Лекции в новом музее проводит культуролог, искусствовед и экскурсовод Екатерина Кирсанова. До ноября «профессорская квартира» будет работать в тестовом режиме. 

Фото: мэрия Томска 

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