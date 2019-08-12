Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России

Соответствующее исследование провел журнал Forbes, который на основе данных Минкульта рассчитал количество зрителей в среднем на один театр в регионе за прошлый год. В итоге Томская область получила 15-е место из 20-ти, сообщает «Радио Сибирь».

Уточняется, что на один театр в Томской области приходится около 59 тыс зрителей. Всего зрителей в регионе около 294 тысяч. Общий доход томских театров составляет 400 млн рублей.

Больше всех в прошлом году заработал московский Большой театр, на второй строчке питерская Мариинка. Замыкает тройку Новосибирский театр оперы и балета.