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Томская область вошла в топ-20 самых театральных регионов России

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Томск
15:02 12 Августа 2019
театры, культура, рейтинг
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Соответствующее исследование провел журнал Forbes, который на основе данных Минкульта рассчитал количество зрителей в среднем на один театр в регионе за прошлый год. В итоге Томская область получила 15-е место из 20-ти, сообщает «Радио Сибирь».

Уточняется, что на один театр в Томской области приходится около 59 тыс зрителей. Всего зрителей в регионе около 294 тысяч. Общий доход томских театров составляет 400 млн рублей.

Больше всех в прошлом году заработал московский Большой театр, на второй строчке питерская Мариинка. Замыкает тройку Новосибирский театр оперы и балета. 

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