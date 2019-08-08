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На томский «Праздника топора» позвали поэтов

Главная Культура
Томск
17:03 8 Августа 2019
конкурс, праздник, стихотворения
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году в рамках традиционного в Томской области «Праздника топора» пройдет поэтический турнир «Западно-Сибирский соловей – 2019». Его девиз – «Что написано пером, не вырубишь топором», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фестиваль «Праздник топора» состоится с 20 по 25 августа в сельском парке «Околица». Конкурс поэтов назначен на 24-е. Заявки на участие в нем можно отправлять до 20 августа, уточняет официальный интернет-портал региона.

«Турнир пройдет в несколько туров на выбывание. В первом туре у каждого поэта будет только три минуты, чтобы показать свои лучшие произведения. С каждым туром время для презентации стихотворений будет увеличиваться ровно на одну минуту», - говорится в сообщении о регламенте турнира.

В основной программе фестиваля примут участие 140 мастеров из 24 государств и 22 регионов России. Они будут соревноваться в четырех номинациях. Так, по данным службы информации «Радио Сибирь», интернациональная команда, в состав которой входят мастера из Гватемалы, Эстонии, Москвы и Асиновского района Томской области, построит гигантскую беседку в форме головы бегемота. Помимо конкурса «Деревянное мастерство» состоятся соревнования кузнецов, керамистов и мастеров работы с берестой.

Фото: сайт фестиваля «Праздника топора»

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